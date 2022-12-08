Є чітка умова, яка означатиме остаточне закінчення війни: у Зеленського її озвучили

Україна не збирається йти на жодні компроміси з Росією щодо замороження бойових дій.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що лише повна поразка Росії означатиме закінчення війни в Україні. Втім, за його словами, про терміни її завершення наразі говорити рано.

Про це 24 каналу в ексклюзивному інтерв'ю розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

"Я хочу, щоб усі зрозуміли. Фактично війна закінчиться тільки тоді, коли Росія програє на території України в повному обсязі. 90% українського суспільства мають консенсус. Війна може закінчитися в той момент, коли Росія остаточно залишить територію України в повному обсязі", – наголосив Подоляк.

Росія готується до майбутньої поразки

За даними української розвідки, в Росії готуються до майбутньої поразки своїх військ через великі втрати та інші проблеми. Втім, представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов запевняє, що у РФ є ознаки того, що готуються нові, потужніші хвилі мобілізації, форми, методи, системи обліку.

Напередодні керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що поразка Росії у війні проти України – вже вирішене питання. І на сьогодні кремлівські пропагандисти готують суспільство країни до цієї поразки, критикуючи генералітет.

Як заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, "Путін зазнав поразки в цілому". Проте попереду ще багато бойових дій.

Війна - тема номер один: як США допомагають Україні - Добрянський

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