Є цікаві деталі: нове "кладовище" бронетехніки окупантів – фото

Український морпіх-аеророзвідник Kriegsforscher показав нові знімки "кладовищ" знищеної бронетехніки окупаційної армії Росії.

Про це він написав у соцмережі Х (Twitter).

Фото техніки окупантів проаналізував офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін.

Він зауважив, що важливою деталлю є вкрай висока концентрація на цих "кладовищах" старої та позаштатної російської техніки – танки Т-62 без динамічного захисту, БТР-80, що не модернізовані до рівня БТР-82, а також величезна кількість МТ-ЛБ, які використовуються як бронетранспортери для піхоти.

Знищена та пошкоджена бронетехніка армії РФ Фото/Х: Kriegsforscher

Знищена та пошкоджена бронетехніка армії РФ Фото/Х: Kriegsforscher

Знищена та пошкоджена бронетехніка армії РФ Фото/Х: Kriegsforscher

Знищена та пошкоджена бронетехніка армії РФ Фото/Х: Kriegsforscher

Знищена та пошкоджена бронетехніка армії РФ Фото/Х: Kriegsforscher

Військовий експерт також зазначив, що вперше відзначено спробу встановити протимінний трал на МТ-ЛБ, хоча зазвичай його ставлять на танки.

"Ставка Кремля на продовження наступу будь-якими силами, незалежно від того, яке у них озброєння", - каже експерт.

Нагадаємо, за даними ГУР, Білорусь створює РФ проблеми зі зброєю.

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