Є цілі підрозділи колишніх громадян РФ, які зі зброєю в руках захищають Україну - представник ГУР

В Росії все більше людей обирає шлях протидії режиму Путіна. Вже є цілі підрозділи колишніх громадян РФ, які взяли в руки зброю та пішли воювати за Україну.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Це ж не секрет і не сьогоднішня новина: є цілі підрозділи колишніх громадян Російської Федерації, або діючих громадян... які обрали для себе зі зброєю в руках боротись проти Путіна і проти російської агресії, і захищати Україну. І ці люди гинуть, ці люди віддають свої життя. І безумовно їм треба віддавати належне", - наголосив Юсов.

Нагадаємо, що російський пілот Максим Кузьмінов, який провів спецоперацію та перегнав вертоліт Мі-8 з Росії до України, розглядає можливість приєднатися до ЗСУ.

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