Є дивні пункти: з'явився повний текст "указу" Путіна про "воєнний стан" на окупованих територіях України

Запровадити заходи, відповідно до "указу", можуть і на території Росії, якщо Кремль визнає, що необхідно.

Російські ЗМІ опублікували повний текст так званого "указу" очільника Кремля Володимира Путіна про запровадження "воєнного стану" на захоплених територіях України. У цьому документі є дивні пункти.

Повний текст "указу" опублікувало пропагандистське видання "Риа Новости".

Зокрема, у третьому пункті вказано, що у "разі необхідності в Російській Федерації протягом періоду воєнного стану можуть застосовуватися інші заходи, передбачені Федеральним конституційним законодавством 30 січня 2002 р. № 1-ФКЗ "Про воєнний стан". Окрім цього, у другому пункті зазначено, що уряд Російської Федерації "протягом 3 днів подати пропозицій щодо заходів, що застосовуються на територіях, в яких було введено воєнний стан". Про які заходи йдеться - можна лише догадуватися.

Також Путін запровадив "середній рівень реагування" в окупованому Криму, окупованому Севастополі, а також в прикордонних із Україною територіях РФ. Це - Краснодарський край, Бєлгородська, Брянська, Воронезька, Курська та Ростовська області.

Відповідно до "указу" середній рівень реагування передбачає:

Тимчасове відселення мешканців у безпечні райони;

Обмеження руху транспортних засобів та здійснення їх огляду.

Введення та забезпечення особливого режиму в'їзду на територію та виїзду з неї, а також обмеження свободи пересування нею;

Посилення охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, охорони військових, важливих державних та спеціальних об'єктів.

"Воєнний стан" на тимчасово захоплених територіях України

У середу, 19 жовтня, російський президент-диктатор Володимир Путін запровадив "воєнний стан" на територіях квазіреспублік "ДНР" та "ЛНР" та частинах Херсонської та Запорізької областей. "Указ" має запрацювати від опівночі 20 жовтня.

Тим часом російсько-окпаційна "влад" на тиждень закриває в’їзд на Херсонщину. Про це повідомив колаборант російських окупантів Володимир Сальдо. Напередордні, 18 жовтня, було оголошено про переміщення цивільного населення на лівий берег Дніпра через так звану небезпеку затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС. Окупанти вигадали, що відповідний "теракт" планують ЗСУ.

Того ж дня новоспечений командувач війною РФ проти України генерал Сергій Суровікін визнав, що ситуація під Херсоном є "непростою" та попередив про можливість ухвалення "непростих рішень".

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