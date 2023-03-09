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Є дуже цікава деталь: експерт пояснив, на що вказує масований запуск "Кинджалів"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Є дуже цікава деталь: експерт пояснив, на що вказує масований запуск "Кинджалів"

За припущеннями Черника, Росія має на озброєнні близько 53 ракети "Кинджал".

Військовий експерт Петро Черник прокоментував масовані пуски Росії ракет "Кинджал", якими вона атакувала Україну 9 березня. Він пояснив, що це означає, що якісних ракет в окупантів стає все менше. 

Про це Черник сказав в ефірі 24 каналу у четвер, 9 березня.

Також, за його припущеннями, вікно між масованими обстрілами тепер буде дедалі збільшуватися. 

"В тому, що відбулося сьогодні, є дуже цікава деталь, яка є і хорошою, і поганою новиною одночасно — це застосування аж 6 ракетних комплексів Х-47М2 «Кинжал». Чому хороша? Бо для росіян ця ракета є найновішою (2017 року розробки), їх небагато (у межах 53), і це дійсно найбільш недоторканний запас, який може бути. Якщо вони його застосували, це означає, що дійсно хороших якісних ракет інших класів у них все менше і менше. Погана новина — якщо ці комплекси працюють, то захисту від них на цю хвилину у нас немає. Можливо, коли з’являться комплекси Patriot і французько-італійські SAMP/T, ця ситуація буде покращена", - зауважив він.

Черник додав, що останній пакет санкції США сприяє гальмуванню виробництва ракет типу "Кинджал". Втім, через треті країни Росія може обходити обмеження.

"Важливим аспектом є те, що в ракеті «Кинджал» 130 елементів. До початку агресії це було у відкритих джерелах і ці елементи вироблялися саме у країнах Заходу. Останній американський санкційний пакет стосується ущільнення цієї сітки постачання у РФ, у першу чергу, мікроелектроніки і напівпровідників. І вона направду з кожним місяцем буде тільки ущільнюватися. Але, на жаль, на мій погляд, не дійде до абсолютного закриття. Адже ми живемо у великому капіталістичному світі. Як казав Черчилль: «Якщо ринок не буде вільним, він буде чорним». У світі є дуже багато виробників, які заради власної філософії наживи будуть іти навіть на кримінальні оборудки. Однак, підкреслю, що повноцінно у великій кількості виробляти ці ракети вони точно не зможуть", - вважає він.

Військовий експерт зауважив, що наразі Росія може виготовляти до 40 ракет на місяць. Йдеться про ракети типу Х-101 і "Калібр", але "цей зашморг буде затягуватися з кожним місяцем все сильніше".

Нагадаємо,  у ніч проти 9 березня Росія завдала масованого ракетного удару. Цілями стали об'єкти критичної інфраструктури в різних регіонах України. За інформацією Генштабу, окупанти здійснили 81 пуск різних ракет, а також - вісім пусків безпілотників Shahed.

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Стаття з добірки новин:
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Дата публікації
Перегляди
4741
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