Є дуже цікава деталь: експерт пояснив, на що вказує масований запуск "Кинджалів"

Військовий експерт Петро Черник прокоментував масовані пуски Росії ракет "Кинджал", якими вона атакувала Україну 9 березня. Він пояснив, що це означає, що якісних ракет в окупантів стає все менше.

Про це Черник сказав в ефірі 24 каналу у четвер, 9 березня.

Також, за його припущеннями, вікно між масованими обстрілами тепер буде дедалі збільшуватися.

"В тому, що відбулося сьогодні, є дуже цікава деталь, яка є і хорошою, і поганою новиною одночасно — це застосування аж 6 ракетних комплексів Х-47М2 «Кинжал». Чому хороша? Бо для росіян ця ракета є найновішою (2017 року розробки), їх небагато (у межах 53), і це дійсно найбільш недоторканний запас, який може бути. Якщо вони його застосували, це означає, що дійсно хороших якісних ракет інших класів у них все менше і менше. Погана новина — якщо ці комплекси працюють, то захисту від них на цю хвилину у нас немає. Можливо, коли з’являться комплекси Patriot і французько-італійські SAMP/T, ця ситуація буде покращена", - зауважив він.

Черник додав, що останній пакет санкції США сприяє гальмуванню виробництва ракет типу "Кинджал". Втім, через треті країни Росія може обходити обмеження.

"Важливим аспектом є те, що в ракеті «Кинджал» 130 елементів. До початку агресії це було у відкритих джерелах і ці елементи вироблялися саме у країнах Заходу. Останній американський санкційний пакет стосується ущільнення цієї сітки постачання у РФ, у першу чергу, мікроелектроніки і напівпровідників. І вона направду з кожним місяцем буде тільки ущільнюватися. Але, на жаль, на мій погляд, не дійде до абсолютного закриття. Адже ми живемо у великому капіталістичному світі. Як казав Черчилль: «Якщо ринок не буде вільним, він буде чорним». У світі є дуже багато виробників, які заради власної філософії наживи будуть іти навіть на кримінальні оборудки. Однак, підкреслю, що повноцінно у великій кількості виробляти ці ракети вони точно не зможуть", - вважає він.

Військовий експерт зауважив, що наразі Росія може виготовляти до 40 ракет на місяць. Йдеться про ракети типу Х-101 і "Калібр", але "цей зашморг буде затягуватися з кожним місяцем все сильніше".

Нагадаємо, у ніч проти 9 березня Росія завдала масованого ракетного удару. Цілями стали об'єкти критичної інфраструктури в різних регіонах України. За інформацією Генштабу, окупанти здійснили 81 пуск різних ракет, а також - вісім пусків безпілотників Shahed.

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