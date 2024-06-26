"Є дуже небезпечною історією": секретар Комітету з нацбезпеки про звільнення Содоля

Володимир Зеленський днями ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля. Замість нього посаду очолить бригадний генерал Андрій Гнатов.

Це сталося після того, як начальник штабу бригади "Азов" Національної гвардії Богдан Кротевич повідомив, що написав до ДБР заяву, в якій вимагає розслідувати дії неназваного генерала, зазначивши, що той "убив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал".

Секретар Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко у розмові з LB.ua пояснив, чому звільнення командувачів після дописів у Facebook може призвести до негативних наслідків.

"Звільнення будь-якого генерала такого рівня — це функція та відповідальність президента. Він скористався своїм правом і звільнив командувача. Але президент має робити це не за результатами якогось обговорення у фейсбуці. Він має ухвалювати рішення не через тиск людей у соцмережах чи інфопросторі. Бо дуже часто там ці теми люблять обговорювати не лише ті, хто бачить реальну обстановку чи розуміється на речах, про які пишуть. Часто більшість коментаторів просто підключаються до тих, хто вже розганяє інформаційну хвилю", - пояснив він.

Костенко зазначив, що кадрові рішення щодо посад такого рівня варто ухвалювати виключно за аналізом бойових дій, конкретно з позиції Генерального штабу, головнокомандувача та Верховного головнокомандувача.

"Ще раз: генерала не можна звільняти через те, що комусь він подобається особисто або не подобається і про це пишуть у соцмережах. Алгоритм повинен бути таким: ставка, оцінка компетентними особами обстановки та прийнятих рішень чи виконання поставлених задач, аудит наслідків і результатів цих рішень стосовно поставлених задач і, спираючись на аналіз цих даних, прийняття рішення щодо доцільності чи недоцільності подальшого перебування генерала на посаді чи притягнення його до відповідальності", - наголосив Секретар Комітету ВРУ.

Роман Костенко також прокоментував гучну заяву начальника штабу "Азову" Богдана Кротевича про генерала Юрія Содоля. На його думку, ця заява була досить емоційна.

"Я не знаю, хто рахував втрати за того чи іншого генерала і чи доцільно привʼязувати втрати виключно до керівництва окремих генералів, не враховуючи зміни інтенсивності бойових дій у той чи інший період на окремих ділянках фронту й інші фактори. Але якщо є якісь такі факти, про які публічно говорять, і звинувачення через наслідки тієї чи іншої операції, то в цьому точно повинні розбиратися й реагувати на це невідкладно. І це мають робити як військово-політичне керівництво, так і компетентні правоохоронні органи", - резюмував секретар Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Нагадаємо, Мар'яна Безугла заявила, що у прориві окупаційних військ РФ на Торецьк нібито винен генерал Юрій Содоль. За її словами, Содоль під час прориву окупантів "пиячив у ресторані".

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