Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Є два міста, за які окупанти битимуться до останнього: експерт назвав їх

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
5567
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Є два міста, за які окупанти битимуться до останнього: експерт назвав їх

Фото: Associated Press

Щодо Бахмуту, то колишній працівник СБУ дуже обережно говорить, що ситуація змінюється.

Бахмут та Авдіївка є ключовими містами, які обрали для себе російська армія. Найближчими тижнями вони стануть для ворога "перспективою номер один". 

Таку думку висловив працівник СБУ (2004-2015), консультант комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки та оборони Іван Ступак під час телемарафону у понеділок, 27 березня.

Щодо Бахмуту, то він дуже обережно говорить, що ситуація змінюється у кращу сторону для України. 

"На Бахмутському напрямку росіяни рухаються. Якщо подивитися на мапу, то вони собі обрали дві ключові точки, які є для яких пріоритетними — Бахмут та Авдіївку. Вони навіть схожі за ситуацією. Ці міста за ситуацією наближені до оточення, росіяни все для цього роблять. Але ми дуже обережно кажемо про те, що таке плато виходить, принаймні, в Бахмуті — росіяни вже не можуть так активно рухатися так, як це було місяць тому, але вони ще і не відступають. Тобто сили вже дійсно вичерпуються, але говорити про це треба обережно, бо, дійсно, можуть бути десь і резерви, і додаткові мобілізовані. Я думаю, що росіяни переадресували свої зусилля на Авдіївку, там їм теж дещо вдається. Ці два міста на найближчі тижні будуть для них перспективою номер один", - розповів він. 

Нагадаємо, Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що зараз "триває найбільш інтенсивна фаза боїв за Бахмут". Попри значні втрати в людських ресурсах, озброєнні та військовій техніці, окупанти продовжує вести наступальні дії.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
5567
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація