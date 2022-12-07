Є два сценарії: Жданов описав, що буде після виходу українських сил на кордони 1991 року

Жданов певен, що Путін не продовжить наступати на Україну після розгрому РФ, але не виключає такого сценарію, як в Ізраїлі.

Після того, як українські сили вийдуть на кордони 1991 року, є два сценарії: або повний розгром російської "військової машини", що Путін не зможе більше атакувати Україну, або завершення гарячої фази війни.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов на своєму Ютуб-каналі.

"Я не думаю, що Путін продовжить спроби наступати на Україну, бо якщо ми вийдемо на кордони 1991 року, це буде означати повний військовий розгром.російської "воєнної машини". Як я вже казав неодноразово, одне із завдань цієї війни - це виснажити увесь воєнний потенціал, який на сьогодні може виставити Російська Федерація. Друге, вихід на 1991 року може означати закінчення гарячої фази війни. Далі може бути такий варіант, як в Ізраїлі. Але це за умови, якщо Путін та його банда будуть залишатися у Кремлі та керувати РФ", - вважає експерт.

Коли ЗСУ будуть у Донецьку, Луганську та Севастополі

За прогнозами РНБО, навесні 2023 року Збройні сили України зайдкть до окупованого Луганська, Донецька та Севастополя і звільнять території. Секретар РНБО Данілов вважає, що зима стане ключовим етапом у війні України за свою незалежність.

Крім того, ми раніше інформували, що полковник ЗСУ назвав території, які Україна може повернути уже до Нового року.

У розвідці прогнозують, що війна в Україні не триватиме роками. Кирило Буданов у жовтні передбачив, що війна повинна закінчитись до літа 2023 року.

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