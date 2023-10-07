"Є два важливі моменти": експерт спрогнозував, що може стати точкою надлому на Східному напрямку

На Східному напрямку ситуація залишається "гарячою". Зокрема, там є два важливі моменти, які ми маємо розуміти.

Таку думку висловив військовий аналітик Петро Черник в ефірі телемарафону.

"По-перше, Бахмут рухається до оперативного оточення, це дуже серйозно і якщо воно складеться, а потенціал для цього є, то це буде дуже серйозний крок України у деокупації наших окупованих земель... Чому Бахмут важливий політично для росіян. Тому що Путін сказав, що вони його взяли, він навіть нагородив там якихось їхніх недогероїв", - розповідає Черник.

За його прогнозом, якщо таке оперативне оточення складається і те угруповання буде знищене, а ще краще, щоб кілька тисяч росіян здалися у полон, то це може бути перша серйозна точка надлому для каскодного обвалу їхньої мотивації.

"І другий момент - це Лимано-Куп'янська дуга. Розуміємо, чому вони там тиснуть, бо якраз вважають, що ми будемо знімати сили і засоби із Бахмуту. От поки що в таких дихотомії все перебуває у стані стратегічної рутини. Новини з дня на день будуть повторюватися, поки не станеться саме оточення як факт", - резюмує експерт.

Яка ситуація на фронті: де тривають бої

Збройні сили України продовжують ведення боїв на сході та півдні України, наступальні операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, а також закріплюються на досягнутих рубежах.

Також українські військові продовжують наступальні дії на Донеччині та Запоріжжі – є просування на південному фланзі Бахмутського напрямку та районі в Вербового на Запоріжжі.

Водночас росіяни відновлюють наступальні операції у районі Куп'янська.

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