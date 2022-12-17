Є дві цілі, чому путінська армія з усіх сил намагається прорвати оборону у районі Бахмута: у ЗСУ назвали їх

Російські військові намагаються прорвати оборону українських захисників у районі Бахмута, щоб досягти дві цілі: окупанти хочуть вийти на оперативний простір і продовжити наступ на Слов'янськ, Краматорськ. Та Сили оборони стримують атаки ворожих військ.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ "Схід" Сергій Череватий в ефірі спільного телемарафону у суботу, 17 грудня.

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Він додав, що окупанти також веду спроби наступу біля Кліщіївки та Соледара. Ворог направив на цей напрямок значну кількість своєї техніки та живої сили. Він наголосив, що українські захисники не дають ворогові здійснити ці цілі вже велику кількість місяців поспіль.

"І, отже, тут дві головні цілі досягається Збройними силами України - ворог не може вийти на оперативний простір, не здатний далі проводити стратегічно-наступальну операцію і він зазнає щоденних величезних втрат", - додав Череватий.

Яка ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ за 17 грудня, російські загарбники продовжують наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках, а на Лиманському – намагаються відновити втрачене положення.

У Луганській області, як повідомив військовий експерт Олег Жданов, там російська армія перекидає техніку ближче до лінії фронту і намагаються втримати фронт на рубежі Сватове-Кремінна. Ситуація у ворога там не така, щоб наступати.

А на півдні ЗСУ попередили про можливу пастку окупантів внаслідок відведення частини їхніх військ із Каховки та Нової Каховки на Херсонщині.

Зеленський за 17 грудня: дайте ППО, ви це можете

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