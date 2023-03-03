Є дві цілі: у Зеленського пояснили, для чого Росія розгорнула потужну інформаційну кампанію навколо Бахмута

Росіяни, яким не виходить фізично заволодіти містом Бахмут, вдаються до інформаційних операцій, щоб дискредитувати українські Збройні сили і увігнати армію та населення в панічні настрої. Саме такою є їхня мета.

Про це зазначив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телеканалу "Ми — Україна".

"Вони взагалі хочуть іти за наступним тактичним планом: знизити інтенсивність вогню, трохи просунутися вперед, отримати певну перемогу, забрати якийсь знищений населений пункт, а потім знизити інтенсивність вогню, провести багато інформаційних дискредитаційних програм не тільки в Україні, але й на Заході, а потім пересісти в затяжний переговорний процес. Це достатньо зрозуміла тактика", - розповів він.

Втім, Подоляк впевнений, що російська пропаганда не впливає на українське суспільство.

"Ми розуміємо, що нам дійсно тяжко, є певний дефіцит ресурсів, Росія сьогодні накопичила весь свій залишковий ресурс. Єдине, що в них залишиться, це безкінечна мобілізація. Але якщо ми отримаємо більше снарядів, то зможемо просто їх відсунути від передових позицій, мінімізувати наші втрати і суттєво проріджувати їхні наступальні ряди. Я думаю, що на нас не стільки впливає російська пропаганда, скільки ми самі любимо один з одним обговорювати, як треба і не треба воювати. Ми непередбачувані в хорошому сенсі цього слова. Тому з нами за допомогою якихось програм ніхто не справиться, бо нікому не зрозуміло, як думаємо ми", - запевнив політик.

Нагадаємо, про те, що росіяни розгорнули активну інформаційну кампанію навколо Бахмута, метою якої є деморалізувати українське суспільство і військових щодо оборони фортеці Бахмут, раніше писала заступниця міністра оборони Ганна Маляр на своїй сторінці в соцмережі. Вона також звернула увагу, що росіяни намагаються дискредитувати українське військове командування східного напрямку, зокрема викладають фейкові документи.

"Ворог запускає декілька наративів, спрямованих на деморалізацію нашого суспільства та військових. Зокрема, нібито Бахмут не має стратегічного значення і його оборона це нібито політичне рішення, — зазначила вона. Однак, акцентує Ганна Маляр, це не так. Адже військові неодноразово пояснювали значення і задачі оборони Бахмута. Рішення щодо ведення бойових дій приймає вище військове керівництво.

Бої за Бахмут: що відомо станом на 3 березня

Як йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), станом на ранок 3 березня російські військові продовжують наступальні операції в районі Бахмута, однак тимчасово згорнули зусилля щодо оточення міста з південного заходу, а також із північного сходу.

Додамо, що цього ж дня стало відомо, що наказ про вихід із Бахмута отримав підрозділ аеророзвідників "Птахи Мадяра". Воїни тримали борону міста 110 діб.

До Бахмута вдруге за тиждень прибув командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський, який працює в підрозділах, які ведуть оборону Бахмуту. Перед цим він побував у Бахмуті наприкінці лютого.

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