Людей просто розстрілювали і знущалися з жінок: мер Ірпеня розповів, скільки окупанти вбили мирних мешканців

Людей просто розстрілювали і знущалися з жінок: мер Ірпеня розповів, скільки окупанти вбили мирних мешканців

Місто було звільнене від ворога 28 березня.

За попередніми даними, в Ірпені загинули до 300 цивільних та до 50 військових, а також є факти про знущання із жінок.

Про це 30 березня під час пресбрифінгу в українському медіацентрі повідомив міський голова Олександр Маркушин.

"Люди, які їм не подобалися (росіянам – ред.) – їх просто розстрілювали. Я розкажу, може комусь не сподобається, але це правда. Танками вони наших українців, які були вбиті, роздавлювали, просто закатували в асфальт. На це було страшно дивитися…", - сказав Маркушин.

Водночас він зазначив, що наразі немає точної кількості загиблих мирних жителів, оскільки, коли були потужні бої, людей ховали просто у дворах та в парках.

"На жаль, 16 хлопців з нашої тероборони загинули, 29 в лікарні. Якщо із ЗСУ, то до 50 людей загинули і приблизно 100 поранених... Цивільних загинули до 200-300 людей", - додав міський голова Ірпеня.

На запитання представників ЗМІ, чи правдивою є інформація, що ворожі війська насильно утримували людей в Ірпені у підвалах, змушували роздягнутись і тримали там багато днів, Маркушин сказав: "Я сьогодні розмовляв з нашими мешканцями, які вийшли з цих підвалів. Я на 100% підтверджую інформацію".

"Вони не тільки роздягали, обшукували їх. У нас є деякі факти про знущання над жінками", - наголосив мер Ірпеня.

Варто зазначити, що місто Ірпінь було звільнене від російських окупантів 28 березня, наразі триває зачистка міста.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 35-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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