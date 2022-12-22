Є головна проблема: киянам пояснили, чому досі не діють графіки відключень світла

У Києві станом на ранок 22 грудня внаслідок постійних обстрілів армії РФ критичної інфраструктури ситуація з енергопостачанням залишається важкою.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

За його словами, вранці четверга в столиці знову запроваджено аварійні відключення світла. Їхню тривалість, каже посадовець, не можливо регламентувати.

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"Ситуація в Києві з енергопостачанням залишається важкою. Головною проблемою є не генерація, а доставка живлення споживачам. Саме через зруйновані мережі та вузли більшість киян не можуть отримати світло у свої домівки", - висловився Попко.

Він запевнив, що комунальники та енергетики роблять максимально все, щоб відновити пошкоджену росіянами енергосистему.

"Енергетики, ремонті бригади, комунальні служби працюють цілодобово, щоб відновити пошкоджену енергосистему. Потрібен час. Вистоїмо попри все. Віримо в нашу Перемогу", — сказав начальник КМВА.

Нагадаємо, генеральний директор YASNO Сергій Коваленко повідомив, що ситуація з електропостачанням у Києві - найскладніша у країні. На це є декілька причин.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко каже, що Київ повернеться до планових відключень електроенергії за тиждень-півтора, але світло буде лише 10 годин на добу в кращому разі.

Своєю чергою, у ДТЕК також повідомляють про складну ситуацію з енергетикою, але запевняють, що у Київській області можуть відновити почергові включення світла за кілька діб.

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