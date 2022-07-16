Є інформація про масований ракетний обстріл України: мер Івано-Франківська закликає не нехтувати повітряною тривогою

Мер міста закликає українців не нехтувати сигналом повітряної тривоги і пройти в укриття.

Про це міський голова написав в соціальних мережах.

"Є інформація про масований ракетний обстріл по всій Україні! І тому в черговий раз прошу реагувати на тривогу. Потурбуйтеся про себе і близьких!", - йдеться у його дописі.

Зауважимо, майже у всіх областях України, крім Херсонської, лунає сигнал повітряної тривоги. Місцеві пабліки повідомляють про вибух у Черкаській області. На фото, які поширюють очевидці, над містом здіймається чорний дим. Наразі офіційної інформації немає. Також відомо, що українська притиповітряна оборона збила ворожу ракету над Дніпром.

Нагадаємо, раніше російські засоби масової пропаганди повідомили, що Шойгу проінспектував угруповання військ "Південь" і "Центр", які воюють проти України, і доручив нарощувати дії на всіх операційних напрямках.

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