“Є коментар — Байрактар”: головнокомандувач ЗСУ яскраво проілюстрував знищення російського командного пункту (відео)

Пункт управління здійснював коригування вогню ворожої артилерії.

Український бойовий безпілотник “Байрактар” турецького виробництва успішно знищив пункт управління вогнем артилерії російських окупантів.

Відповідне відео із красномовним підписом головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний опублікував на офіційній сторінці у Facebook.

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Кадри, на яких командний пункт перетворюється на купу обгорілого металу, супроводжують такі римовані рядки:

Їх доводи – всяке озброєння різне:

Потужні ракети, машини залізні.

У нас на всі доводи є коментар -

Байрактар.

Нагадаємо, Валерій Федорович Залужний - український військовик та генерал. Від 27 липня 2021 року обіймає посаду головнокомандувача Збройних Сил України.

ТСН.ua

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