Є конкретні програми за 4 напрямками: у Зеленського розповіли про план контрнаступу ЗСУ

Українська армія під час контрнаступальної операції має конкретні програми за 4 напрямками.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що українські військові просуваються за усіма напрямками фронту і вже є звільнені території в Луганській області, Донецькій та у Харківській областях. Які саме населені пункти деокуповані - наразі у Зеленського не розкривають.

Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

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"Є певні звільнення у Херсонській області, і ключове на сьогодні – продовжувати нищити інфраструктуру забезпечення ворога. Бо без забезпечення з тилу, росіяни і панікують і хаотично відступають", – каже Подоляк.

Він наголосив, успішний контрнаступ української армії позитивно впливає на подальшу військову підтримку від західних партнерів. Вони бачать, що Україні потрібно передавати більше зброї, для того, щоб пришвидшити закінчення війни.

"Мушу зазначити, що за останні півтора місяця трапився перелам у суспільній думці західних політичних еліт, які вважають, що Україна блискуча у контрнаступі", – зауважив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, за даними заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, українські військові звільнили вже 1534 населені пункти. Зокрема, у Херсонській області було звільнено понад 50 населених пунктів, у Харківській області - 483 населені пункти.

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