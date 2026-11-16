Дмитро Пєсков / © Associated Press

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Речник російського президента Дмитро Пєсков погодився зі словами Дональда Трампа про те, що Росія могла б діяти у війні проти України значно жорсткіше.

Про це речник Кремля заявив російським ЗМІ.

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За його словами, Москві «є куди жорсткіше» діяти.

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Так Пєсков прокоментував нещодавню заяву президента США Дональда Трампа про дії Володимира Путіна щодо України.

Що раніше заявив Трамп

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами заявив, що Путін нібито дещо поступається в питанні України, хоча міг би діяти набагато жорсткіше.

«Путін трохи поступається щодо України. Він міг би діяти набагато жорсткіше. Відверто кажучи, він відступає», — сказав американський президент.

Кремль відмовляється від тимчасового перемир'я з Україною

Крім того, речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не зацікавлена у тимчасовому припиненні вогню та продовжуватиме війну паралельно з мирними переговорами.

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«Ми самі неодноразово говорили, що ми не хочемо тимчасового перемир'я, ми хочемо миру на багато років і століть. Тому "спеціальна воєнна операція" продовжується, а переговорний трек — це те, що має ось до цього миру нас і привести», — заявив Пєсков.

За його словами, Москва не хоче погоджуватися на паузу, яка дозволила б Україні відновити сили після російських ударів. Водночас речник Кремля наголосив, що переговорний процес залишається складним і тривалим, однак робота над ним нібито продовжується.

Росія готує новий масований удар по Україні

Також нагадаємо, що розвідка отримала інформацію про підготовку Росією нових масованих ударів по країні. Глава держави акцентував, що російська армія продовжує бити по енергетичній інфраструктурі, обираючи пріоритетною ціллю окремий регіон і протягом кількох діб зосереджено атакуючи його електромережі й підстанції.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат також підтвердив, що ЗСУ кілька днів поспіль отримують дані про підготовку чергової російської атаки на енергосистему України. Водночас Київ розраховує на швидке постачання західних боєприпасів для захисту неба.

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«Ми вже кілька днів отримуємо інформацію про те, що ворог планує черговий удар. Тут нічого дивного немає: вони (росіяни — ред.) не відмовилися від своїх планів бити по нашій енергетиці, по об’єктах критичної інфраструктури», — сказав речник ПС.

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