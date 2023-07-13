Є лише один сценарій: Подоляк відповів Путіну щодо гарантій безпеки РФ

Програш у війні – це єдиний спосіб для Росії отримати гарантії безпеки, переконаний Михайло Подоляк.

Історично склалося так, що в Російської Федерації існує лише один спосіб отримати гарантії безпеки. Для цього потрібно програти війну в Україні.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter.

"Дивна людина, яка розв'язала масштабну війну і масовий геноцид українців, говорить про готовність обговорювати гарантії безпеки для України, якщо будуть виконані гарантії безпеки Росії", - розповів радник керівника ОП.

За словами радника, історично склалося так, що для Росії є лише один спосіб отримати гарантії безпеки:

програш війни;

вихід з України та повернення вкраденого суверенітету;

політична трансформація через бунти та лава підсудних для автора масових вбивств.

"Це вже аксіома..." - підсумував Подоляк.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін, який розпочав війну проти України, заявив, що будь-яка країна має право на забезпечення власної безпеки. Однак зазначив, що нібито вступ України до НАТО несе "загрозу" для Росії.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден підтвердив, що союзники України домовилися гарантувати безпеку України до її вступу до Альянсу.

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