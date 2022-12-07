"Росіяни не тікають з поля бою": Путін продемонстрував цілковиту необізнаність про своїх солдат-дизертирів

На думку російського диктатора, росіяни не тікають з поля бою на війні проти України.

Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що дезертирства серед російських військовослужбовців у зоні "спеціальної військової операції" немає, є лише окремі випадки.

Про це президент РФ заявив 7 грудня під час зустрічі з членами Ради з прав людини.

"Є хлопці, які залишали свої бойові позиції? Так, таке траплялося, зараз все менше і менше. Повторюю ще раз: нічого подібного масового характеру (дезертирство - ред.) у нас немає", - сказав Путін.

Російський диктатор також заявив, що інформація про "табори для дезертирів" нібито не відповідає дійсності.

"У нас немає жодних зон, таборів, все це нісенітниця, фейки, які не мають під собою жодних підстав".

Факти дезертирства серед військових РФ

У вівторок, 6 грудня, стало відомо, що група окупантів, серед яких завербовані зеки, вирішила втекти зі своїх позицій на Донеччині.

Днями також з'явилася інформація, що дезертир, який втік з армії РФ, розстріляв у Ростовської області поліцейських з кулемета.

Влітку окупанти масово втікали від війни до Криму.

Російські солдати також переховувались у підвалах, покинутих та зруйнованих будівлях, шукаючи будь-якого способу покинути територію України.

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