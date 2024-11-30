"Є логістичним хабом": речник добровольчої армії пояснив, чим важлива для окупантів Велика Новосілка

Велика Новосілка є важливим опорним пунктом і логістичним хабом Сил оборони на півдні Донецької області. У цьому районі ворогу вдалося досягти деяких тактичних успіхів.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів речник Української добровольчої армії “Південь” Сергій Братчук.

Він зазначив, що метою путінської армії є перерізання логістики для українських підрозділів, які діють у цьому районі.

"Ворогу вдалося просунутися на досить значну відстань. Зусилля, які противник докладає для того, щоб захопити Велику Новосілку, зрозумілі. Власне, це продовження тих самих зусиль, які ворог сьогодні зосереджує на Курахівському та Покровському напрямках”, – зазначив спікер.

Сергій Братчук також прокоментував ситуацію на Запорізькому напрямку. За його словами, за минулу добу на цьому відрізку фронту росіяни провели шість штурмів. Проте головною проблемою є використання окупантами авіаційного озброєння.

"Передовсім ми говоримо про КАБи, про ті загрози, які ворог за допомогою цього авіаційного озброєння несе для мирних громадян. РФ продовжує свій терор у цьому напрямку", – додав речник.

Він додав, що говорити про створення якогось ударного кулака для наступу на обласний центр Запоріжжя сьогодні не доводиться. І також на Запорізькому напрямку активно зводяться фортифікаційні споруди на всіх лініях оборони.

Нагадаємо, в Україні від початку доби на фронті відбулося 153 зіткнення, бої продовжуються на шести ділянках, найбільші обстріли зараз на Курахівському напрямку.

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