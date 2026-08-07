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- Війна
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Є лише кілька хвилин: стало відомо, як Україна може знищувати пускові «Іскандерів»
Наразі серед доступних засобів ураження найбільш ефективними залишаються лише безпілотники.
Одним із найскладніших викликів для України нині залишається знищення російських пускових установок оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер».
Про це повідомляє Defense Express.
Як зазначають аналітики, у боротьбі з пусковими установками вирішальне значення мають швидке визначення точних координат цілі та мінімальний час реагування. У цьому випадку рахунок іде буквально на хвилини.
«Для запуску першої балістичної ракети 9М723 з пускової 9П78-1 з маршу необхідно до 16 хвилин. Якщо вона вже на позиції — до 4 хвилин. Загальний час перебування на позиції — до 20 хвилин. Тобто після запуску другої ракети пускова ОТРК „Існкадер“ полишає позицію протягом кількох хвилин», — зауважили аналітики.
За їхніми словами, якщо вдається зафіксувати момент зупинки пускової установки та її переведення у бойове положення, то за наявності готових до застосування власних балістичних ракет знищення такої цілі теоретично стає можливим.
Водночас, якщо виявити лише сам момент пуску ракети, а вже після цього запускати власний «ланцюг ураження», така контрбатарейна боротьба із застосуванням ОТРК втрачає ефективність, оскільки російська пускова установка встигає залишити позицію.
Як зазначає Defense Express, ситуацію могли б змінити українські балістичні ракети власного виробництва, однак наразі їх немає.
Крім того, американські ракети ATACMS, за словами аналітиків, були передані Україні у «гомеопатичній кількості», а з огляду на ситуацію навколо Ірану «очікувати на додаткові не варто», — зазначили аналітики.
«Крилаті ракети, які доступні Україні, не можуть бити по рухомих наземних цілях. Також про таку опцію нічого не відомо і у ракето-дронах. Саме тому з усіх засобів залишаються лише дрони у категорії баражуючих боєприпасів та middle strike», — зазначило видання.
Аналітики нагадали, що такі засоби вже довели свою ефективність. Зокрема, у ніч проти 6 липня військовослужбовці 413-го полку Сил безпілотних систем «Рейд» знищили у Брянській області пускову установку С-400, яка, ймовірно, використовувалася для ударів по Україні ракетами РМ-48У.
Водночас використання дронів має і суттєвий недолік — їхню порівняно невелику швидкість. Через це час підльоту до цілі може становити близько години.
«Водночас, якщо забезпечується зв’язок з оператором, є можливість довести дрон до оновленого місцеположення пускової, переміщення якої має відстежуватись», — йдеться у повідомленні.
Також, як зазначають у Defense Express, українські військові вже демонстрували здатність уражати пускові установки балістичних ракет, які перебувають в укриттях. Так, у ніч проти 28 квітня такий удар завдали Сили спеціальних операцій ЗСУ.
Крім того, у вересні 2025 року було атаковано місце дислокації ОТРК «Іскандер» на полігоні «Молькіно» у Краснодарському краї, де, за даними видання, було знищено шість машин комплексу.
«Тобто в одному випадку необхідно передбачати час та місце пуску чи висування ОТРК, або фіксувати пуск і з годину розвідувальними засобами супроводжувати ціль. Або забезпечувати цілодобове баражування засобів ураження та розвідки у визначених районах. У іншому — відстежувати місце, куди ворог ховає свої засоби», — пояснили аналітики.
Водночас вони наголосили, що в обох випадках успіх операції залежить насамперед від якості розвідки та здатності українських безпілотників долати російську протиповітряну оборону.
«Проте успішні випадки є, а значить практика буде масштабуватись, а тактика — відточуватись», — підсумували аналітики.
Раніше повідомлялося, що Росія накопичує протикорабельні крилаті ракети типу «Циркон» не для атак по морських цілях, а для ударів по цивільному населенню України.
Ми раніше інформували, що Росія дедалі частіше використовує для ударів по Україні ракети від зенітних ракетних комплексів С-400, застосовуючи їх як дешевшу альтернативу балістичним ракетам «Іскандер».