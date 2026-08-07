Є лише кілька хвилин: стало відомо, як Україна може знищувати пускові «Іскандерів»

Пускова «Іскандерів» / © InformNapalm

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Одним із найскладніших викликів для України нині залишається знищення російських пускових установок оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер».

Про це повідомляє Defense Express.

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Як зазначають аналітики, у боротьбі з пусковими установками вирішальне значення мають швидке визначення точних координат цілі та мінімальний час реагування. У цьому випадку рахунок іде буквально на хвилини.

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«Для запуску першої балістичної ракети 9М723 з пускової 9П78-1 з маршу необхідно до 16 хвилин. Якщо вона вже на позиції — до 4 хвилин. Загальний час перебування на позиції — до 20 хвилин. Тобто після запуску другої ракети пускова ОТРК „Існкадер“ полишає позицію протягом кількох хвилин», — зауважили аналітики.

За їхніми словами, якщо вдається зафіксувати момент зупинки пускової установки та її переведення у бойове положення, то за наявності готових до застосування власних балістичних ракет знищення такої цілі теоретично стає можливим.

Водночас, якщо виявити лише сам момент пуску ракети, а вже після цього запускати власний «ланцюг ураження», така контрбатарейна боротьба із застосуванням ОТРК втрачає ефективність, оскільки російська пускова установка встигає залишити позицію.

Як зазначає Defense Express, ситуацію могли б змінити українські балістичні ракети власного виробництва, однак наразі їх немає.

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Крім того, американські ракети ATACMS, за словами аналітиків, були передані Україні у «гомеопатичній кількості», а з огляду на ситуацію навколо Ірану «очікувати на додаткові не варто», — зазначили аналітики.

«Крилаті ракети, які доступні Україні, не можуть бити по рухомих наземних цілях. Також про таку опцію нічого не відомо і у ракето-дронах. Саме тому з усіх засобів залишаються лише дрони у категорії баражуючих боєприпасів та middle strike», — зазначило видання.

Аналітики нагадали, що такі засоби вже довели свою ефективність. Зокрема, у ніч проти 6 липня військовослужбовці 413-го полку Сил безпілотних систем «Рейд» знищили у Брянській області пускову установку С-400, яка, ймовірно, використовувалася для ударів по Україні ракетами РМ-48У.

Водночас використання дронів має і суттєвий недолік — їхню порівняно невелику швидкість. Через це час підльоту до цілі може становити близько години.

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«Водночас, якщо забезпечується зв’язок з оператором, є можливість довести дрон до оновленого місцеположення пускової, переміщення якої має відстежуватись», — йдеться у повідомленні.

Також, як зазначають у Defense Express, українські військові вже демонстрували здатність уражати пускові установки балістичних ракет, які перебувають в укриттях. Так, у ніч проти 28 квітня такий удар завдали Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Крім того, у вересні 2025 року було атаковано місце дислокації ОТРК «Іскандер» на полігоні «Молькіно» у Краснодарському краї, де, за даними видання, було знищено шість машин комплексу.

«Тобто в одному випадку необхідно передбачати час та місце пуску чи висування ОТРК, або фіксувати пуск і з годину розвідувальними засобами супроводжувати ціль. Або забезпечувати цілодобове баражування засобів ураження та розвідки у визначених районах. У іншому — відстежувати місце, куди ворог ховає свої засоби», — пояснили аналітики.

Водночас вони наголосили, що в обох випадках успіх операції залежить насамперед від якості розвідки та здатності українських безпілотників долати російську протиповітряну оборону.

«Проте успішні випадки є, а значить практика буде масштабуватись, а тактика — відточуватись», — підсумували аналітики.

Раніше повідомлялося, що Росія накопичує протикорабельні крилаті ракети типу «Циркон» не для атак по морських цілях, а для ударів по цивільному населенню України.

Ми раніше інформували, що Росія дедалі частіше використовує для ударів по Україні ракети від зенітних ракетних комплексів С-400, застосовуючи їх як дешевшу альтернативу балістичним ракетам «Іскандер».

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