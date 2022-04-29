"Є люди, які шукатимуть усіх їх": Зеленський заявив, що наполягатиме на трибуналі для окупантів, але він тривалий

"Є люди, які шукатимуть усіх їх": Зеленський заявив, що наполягатиме на трибуналі для окупантів, але він тривалий

Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава наполягатиме на міжнародному трибуналі над російськими воєнними злочинцями, проте є українці, які шукатимуть окупантів самотужки.

Трибунал над російськими окупантами може тривати довго і терпіння у людей не вистачить.

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю польським ЗМІ.

"Ми знаємо, що трибунал довгий, але ми точно знаємо історію фашизму, нацизму, знаємо історію Ізраїлю та Югославії. Ми знаємо, що ці кроки довгі, і терпіння у людей не вистачить. А іноді так буває, що й життя сімей не вистачає…Ми наполягатимемо на міжнародному трибуналі. Будуть люди – будуть вироки. Це питання часу", – розповів глава держави.

Він додав, що після всіх скоєних російськими окупантами воєнних злочинів, з’явилося чимало українців, які самотужки шукатимуть винуватців для "помсти, справедливої помсти".

"Я знаю, що в нашому суспільстві є люди, які шукатимуть усіх їх. Я знаю. І тут нічого не зробиш. І це ніяка не погроза. Я вам це говорю відверто, як батько, як чоловік. Я знаю, що у нас в Україні таких людей дуже багато. Як наші люди боролися – вони вже довели, що їх багато. Тому хтось чекатиме міжнародного суду, а хтось чекатиме, як то кажуть, ночі", – розповів Зеленський.

Водночас він висловив переконання, що має бути історична справедливість – судовий вирок винуватцям, адже "одне вбивство чи одна помста – вони все одно забудуться".

"Бо історично цього ніхто не пробачить, у книгах це має залишитися. Це має передаватися поколінням, щоб такі речі не повторювалися. Тому що це має бути образливим для народу та держави, які брали у цьому участь. Навіть для наступних поколінь. Як і з Німеччиною. Вони це відчувають. Сучасні німці, звичайно, – ні до чого, ми це розуміємо, але вони все одно відчувають, що мають відношення до цієї історичної відповідальності. Це важливо", – резюмував президент.

Президент України поспілкувався з представниками польських ЗМІ

Нагадаємо, 28 квітня ПАРЄ ухвалила резолюцію з пропозицією терміново створити спеціальний міжнародний трибунал для розслідування воєнних злочинів під час агресії Росії проти України.

Читайте також: