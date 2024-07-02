Є можливість щонайменше впевнено тримати оборону: нардеп – про снаряди та мобілізацію

За словами Романа Костенка, в України є можливість, як мінімум, тримати оборону і розраховувати на деякі, зокрема динамічні, активні дії.

Нині в Україні ситуація і з мобілізацією, і зі снарядами набагато краща, ніж рік тому.

Про це заявив народний депутат, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв’ю на Radio NV.

"Щодо нас, ситуація, звичайно, набагато краща, ніж ще у квітні минулого року і в травні. І з мобілізацією краща ситуація, і зі снарядами. Я кожного тижня отримую від Міністерства оборони грифовані довідки, які чітко показують, скільки чого було направлено в Україну. Ці довідки не ідеальні (як би мені хотілося, як військовому), але вони додають ентузіазму", – зазначив він.

Якщо порівнювати те, що в нас було, із тим, що є, то в нас, за словами Костенка, є можливість, як мінімум, тримати оборону і розраховувати на деякі, зокрема динамічні, активні дії.

"Тобто набагато краще, жвавіше і снаряди надходять, і деякі види артилерії, озброєння. Це йде, уже питання, як ми тут його розподіляємо. Бо іноді ми дивимося на папері, що воно все надходить, наші партнери нам це дають, а, наприклад, у головнокомандувача, у штабів свій задум – вони його, наприклад, тримають або дають на якийсь напрямок більше, на якийсь менше. І військові однаково там говорять, що не вистачає", – додав нардеп.

Роман Костенко наголосив, що нині у ЗСУ є можливість щонайменше впевнено тримати оборону завдяки наявному озброєнню.

"Звичайно, йде розподілення. І немає такого, що даємо [стільки], хто скільки захоче. Цієї можливості немає навіть у наших партнерів, мабуть. Якби вони вели війну з РФ, витрачали б стільки, скільки можуть. Але, порівнюючи те, що дають, з тим, що було, – є можливість щонайменше впевнено тримати оборону, головне – правильно це використовувати", – резюмував він.

Нагадаємо, "знищені" російською пропагандою літаки ЗСУ уразили склад боєприпасів у Криму.

"Знищені" пропагандою літаки ЗСУ уразили склад боєприпасів у Криму

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