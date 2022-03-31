"Є, на жаль, санкції, які дуже красиво виглядають, але не дієві" - Єрмак

"Є, на жаль, санкції, які дуже красиво виглядають, але не дієві" - Єрмак

Деякі обмеження звучать як санкції, але вони зовсім не працюють.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що хоча проти РФ зараз введено дуже багато санкцій від світових країн, президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував на необхідності їх запровадження ще до того, як Росія напала на Україну.

Про це він повідомив в інтерв'ю, 31 березня, в ефірі телеканалу Рада.

І хоча зараз проти Росії введено вже достатньо санкцій, не всі вони ефективно працюють.

"Коли почали вводити санкції, ми побачили, що це дуже потужний інструмент. Але безумовно інструмент, який потребує швидкого аналізу. Тому що є санкції, які працюють "в довгу", а в нас немає часу. Є санкції, які можливо хтось прорахував і придумав шляхи, як їх обходити. Є, на жаль, санкції, які дуже красиво виглядають, але не дієві", - сказав він.

Нагадаємо, при ОП працюватиме група експертів, які будуть оцінювати ефективність санкцій проти Росії.

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