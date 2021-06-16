Є надія після Женеви: в Кремлі заговорили про можливість врегулювання ситуації на Донбасі

Кремлівський куратор Донбасу заявив, що Мінські угоди — це основа для політичного врегулювання конфлікту.

Після зустрічі Байдена з Путіним з'явилася надія на врегулювання ситуації на Донбасі.

Так вважає заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак, якого називають є головним переговірником і кремлівським куратором врегулювання ситуації на сході України, інформує "Інтерфакс.

"Здається, так, є надія", — сказав він, відповідаючи на питання журналіста, чи задоволений підсумками переговорів.

За словами Козака, Мінські угоди — це основа для політичного врегулювання конфлікту.

"Ми сказали, що Мінські угоди — це безальтернативна основа для політичного, невійськового врегулювання конфлікту. Треба слідувати Мінським угодами, перш за все в політичній сфері", — сказав заступник голови адміністрації Путіна.

Він заявив, що американська сторона погодилася з цією позицією.

"Так, звичайно. Це не наша підказка і не наше прохання. Це активна позиція. Будемо сподіватися, що вона буде реалізована", — додав він.

Проте, кремлівський куратор Донбасу знову заявив, що саме Україна не виконує Мінські домовленості.

"Якщо нашим американським колегам вдасться вплинути, насамперед, на українську позицію, є шанс, що щось зрушиться з мертвої точки", — сказав Козак.

Раніше Дмитро Козак висунув умову для участі США в переговорах щодо ОРДЛО.

Нагадаємо, що Байден обговорив з Путіним Мінські домовленості.

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