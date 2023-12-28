"Є найгірший спосіб": комбат попередив про наслідки зриву мобілізації

Комбат жорстко "розніс" ухилянтів і попередив: або українці воюють за свою армію, або їх призвуть росіяни.

Українці мають зрозуміти – або вони йдуть захищати свою країну, або РФ мобілізує їх в якості "гарматного м'яса" до своєї армії.

Таку думку в ефірі телемарафону висловив командир 4-го батальйону оперативного призначення бригади "Рубіж" Нацгвардії Михайло Крижанівський.

"Є найгірший спосіб: українці можуть починати вести війну в рядах Російської Федерації, тому що ми не вічні тут, на жаль. Є велика вірогідність, що якщо не буде проведена все-таки правильна мобілізація, то українські громадяни, які не встигли втекти з нашої держави будуть мобілізовані в Російську Федерацію", – зазначає комбат.

Крижанівський наголошує, в армії РФ українців вже ніхто не буде питати, які в них плани і що вони хочуть.

"По перехопленнях ми бачимо, яка там ситуація, коли, наприклад, там є "відказник". Для них – "обнуліть", що означає "знищити". Тобто самі їхні командири кажуть: знайдіть нам того, хто відмовляється і знищить його. В Україні, на жаль, громадяни цього не розуміють", – додав Михайло Крижанівський.

Нагадаємо, зʼявився текст законопроєкту про мобілізацію та військовий облік. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про зміни до мобілізації та що про це кажуть політики.

Раніше російський доброволець, який воює за ЗСУ, попередив, що у разі програшу війна для українців не припиниться. Просто тоді Кремль використовуватиме нас як "гарматне м'ясо" замість зеків для своїх нових цілей.

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