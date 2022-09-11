Є небезпека: генерал пояснив, навіщо Путін хоче захопити Київ

Для Києва все ще залишається небезпека з боку окупаційних військ, оскільки для Путіна столиця України - це принципове питання.
У Москві переконані, що начебто взяття Києва допоможе їм "досягнути дуже багато чого".
Про це сказав ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв'ю OBOZREVATEL.
"Залишається колишня небезпека для столиці, тому що це принципове питання. Вони вважають, що, взявши столицю, вони досягнуть дуже багато чого. Але в Україні ця небезпека постійно оцінюється. Угруповання в Білорусі поки що не здатне стратегічно вести тут війну", - сказав він, відповідаючи на запитання про потенційну небезпеку навчань РФ та Білорусі на території РБ.
Водночас експерт пояснив, що у разі зосередження сил на півночі, заведення додаткових російських військ, техніки та озброєння таку загрозу можна створити.
"Наш Генеральний штаб готується зокрема й до цього", - констатував Романенко.
Як повідомлялося, Росія може знову атакувати Київ. Залужний попередив про задум Путіна.
Нагадаємо, киян закликають підготувати оселі до зими і не перевантажувати електромережі.
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