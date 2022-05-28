"Є ненависть до того, що зробили російські війська": Зеленський - про масову "українізацію"

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що це очевидно, чому російськомовні українці після вторгнення РФ та вчинення низки злочинів масово почали переходити на українську мову.
Водночас він наголосив, що в Україні немає заборони на спілкування мов, включно на російську.
Про це очільник України Володимир Зеленський розповів інтерв’ю проєкту Nieuwsuur нідерландського каналу NOS.
"Ніколи про це не думав. Я можу спілкуватися будь-якою мовою, якою хочу. І це про всіх в Україні", - відповів Зеленський на запитання журналісти, чи буде він надалі спілкуватися російською мовою.
"Але після вторгнення РФ, це правда, багато з нас, українців, особливо російськомовних (перейшли на українську мову - ред.). Тому що знищення міст було там, де більшість людей були російськомовними. Це схід нашої держави. Авжеж, це правда, що багато людей перейшли на українську мову самі, бо є ненависть до того, що зробили російські війська. Однак все одно заборони спілкуватися (в Україні - ред.) будь-якою мовою у нас немає", - сказав глава держави.
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