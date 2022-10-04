Є нові звільнені населені пункти, тривають жорсткі бої – Зеленський про контрнаступ

За добу, 3 жовтня, українські захисники продовжили наступальний рух. Є нові звільнені населені пункти в кількох областях.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері, 3 жовтня.

За словами глави держави, жорсткі бойові дії тривають на багатьох ділянках фронту. Проте дедалі більше окупантів намагаються втекти, більших втрат зазнає ворожа армія.

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"Дедалі більше розуміння того, що Росія зробила помилку, пішовши війною проти України. Звичайно, там є багато фанатиків. Тих, хто ніколи не визнає очевидну річ, що це безглузда війна для Росії, у якій Росія не може перемогти. Бо неможливо перемогти народ, який зберігає єдність і знає, за що воює", – сказав Зеленський.

Раніше у Нацгвардії оприлюднили відео звільнення Золотої Балки на Херсонщині. Відео з Золотої Балки, опубліковані українськими бійцями, з'явилися у Мережі ще 2 жовтня.

Раніше ЗСУ підтвердили звільнення села Торське на Донеччині. Також стало відомо, що ЗСУ звільнили населені пункти Архангельске та Миролюбівка на Херсонщині.

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