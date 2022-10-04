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Є нові звільнені населені пункти, тривають жорсткі бої – Зеленський про контрнаступ

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Є нові звільнені населені пункти, тривають жорсткі бої – Зеленський про контрнаступ

Фото: скриншот з відео

За словами глави держави, жорсткі бойові дії тривають на багатьох ділянках фронту.

За добу, 3 жовтня, українські захисники продовжили наступальний рух. Є нові звільнені населені пункти в кількох областях.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері, 3 жовтня.

За словами глави держави, жорсткі бойові дії тривають на багатьох ділянках фронту. Проте дедалі більше окупантів намагаються втекти, більших втрат зазнає ворожа армія. 

"Дедалі більше розуміння того, що Росія зробила помилку, пішовши війною проти України. Звичайно, там є багато фанатиків. Тих, хто ніколи не визнає очевидну річ, що це безглузда війна для Росії, у якій Росія не може перемогти. Бо неможливо перемогти народ, який зберігає єдність і знає, за що воює", – сказав Зеленський.

Раніше у Нацгвардії оприлюднили відео звільнення Золотої Балки на Херсонщині. Відео з Золотої Балки, опубліковані українськими бійцями, з'явилися у Мережі ще 2 жовтня.

Раніше ЗСУ підтвердили звільнення села Торське на Донеччині. Також стало відомо, що ЗСУ звільнили населені пункти Архангельске та Миролюбівка на Херсонщині.

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