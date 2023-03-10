Є нюанси юридичного характеру: Подоляк пояснив, чому не оголошують ім'я розстріляного за "Слава Україні" військового

Ім'я військового ЗСУ, якого російські окупанти захопили в полон та розстріляли за слова "Слава Україні!", практично встановлено. Однак є певні юридичні нюанси, тому публічно його поки що не оголошують.

Про це сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк 10 березня в інтерв'ю журналісту Василю Голованову.

За словами Подоляка, ім'я та прізвище загиблого військовополоненого офіційно озвучить президент України Володимир Зеленський.

"Ім'я практично остаточно вже визначено, але ще певні нюанси є юридичного характеру. Давайте дочекаємося, буде офіційна заява президента й буде офіційно заявлено ім'я та прізвище героя, який сказав "Слава Україні", – пояснив радник керівника ОП.

Зазначимо, що 9 березня керівник ОП Андрій Єрмак розповів, що експертизи зі встановлення імені розстріляного військами РФ українського Героя ще тривають. Посадовець зазначив, що цим питанням займаються Служба безпеки та Офіс генерального прокурора.

Нагадаємо, 6 березня у Мережі опублікували відео, на якому російські військові розстріляли полоненого бійця ЗСУ. Окупанти відкрили вогонь по українцю після його слів: "Слава Україні!".

Активіст Сергій Стерненко зауважив, що перед стратою воїна, ймовірно, змусили копати собі могилу.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україна знайде вбивць.

Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що за фактом розстрілу полоненого відкрито кримінальне провадження за ст. 438 ч. 2 ККУ – порушення законів і звичаїв війни.

Зазначимо, регіональне управління Сил ТрО "Північ" Збройних сил України назвало ім'я воїна ЗСУ, якого жорстоко стратили російські окупанти. За їхніми даними, це - Олександр Мацієвський.

Фото: Регіональне управління Сил ТрО "Північ" Збройних сил України

Однак 30-та окрема механізована бригада імені Князя Констянтина Острозького повідомила, що, за попередніми даними, загиблим є військовослужбовец бригади Тимофій Шадура.

Фото: із соцмереж

У пресслужбі бригади додали, що військовий Тимофій Шадура вважається зниклим безвісти від 3 лютого 2023 року після бойових дій у районі міста Бахмут.

Все що відомо про бійця, якого росіяни розстріляли за гасло "Слава Україні"

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