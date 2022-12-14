"Є один нюанс": у Зеленського оцінили ймовірність нового наступу з Білорусі

Ризику повторного наступу з боку Білорусі станом на зараз немає. Нинішня активність в РБ - інформаційна операція для дестабілізації України.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "РБК-Україна"

Як уточнив радник керівника Офісу президента, за його даними, наразі у Білорусі перебуває приблизно 12-15 тисяч росіян. І немає підстав вважати, що "у Білорусі може бути формований ударний кулак, як це люблять росіяни, які воюють в класичній радянській методології".

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"Будемо відстежувати все, що відбувається в Білорусі, але на сьогодні треба спокійно ставитись, бо це більше інформаційна робота, щоб дестабілізувати Україну. Але є один нюанс - вони настільки не розуміють Україну, що вони нас не дестабілізують, а навпаки мобілізують", - висловився Подоляк.

Він наголосив, що українська сторона уважно стежить за тим, що відбувається на території Білорусі. І перекидання військ і техніки з полігонів, не є підставою для занепокоєння.

"Ми бачимо, що вони постійно ротують війська, тобто перекидають їх з одного полігону на інший, в тому числі та до кордонів України. Але ми бачимо, що вони перекидають, який обсяг техніки. Росія в Білорусь відправила перш за все протиракетну, протиповітряну техніку. Це не техніка для наступу, це не танки, не БТРи", - наголосив радник голови ОП.

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Натомість, Подоляк вказав на те, що РФ фактично взяла під контроль білоруську армію і Путіну вкрай вигідно відкрити сухопутну операцію через Білорусь на території України.

Передусім, каже, щоб відтягнути з ключових напрямків певну кількість наших військовослужбовців, щоб перерозподілити навантаження на свої ділянки фронту і таким чином підвищити шанси на свій контрнаступ на Донецькому і Луганському напрямках.

"По-третє, вони (росіяни) тотально контролюють силову вертикаль Білорусі, в тому числі ССО місцеве, сили спеціального призначення. Крім того, вони постійно політично тиснуть на Лукашенка, доводячи йому, що якщо Росія програє, то він буде на лавці підсудних сидіти разом з представниками російської політичної еліти", - каже Подоляк.

Яка ситуація у Білорусі

Диктатор Лукашенко, який підтримує Путіна у війні проти України, 13 грудня доручив своїм підлеглим розпочати перевірку бойової готовності своєї армії.

Армія РБ у межах цієї перевірки також облаштовує мостові переправи через дві річки. Щоправда, вони розташовані далеко від українського кордону.

Також білоруси перекидають до прикордонної з Україною Брестської області підрозділ сил спеціальних операцій — 103 Вітебську окрему гвардійську повітряно-десантну бригаду.

Втім, США наразі не підтверджують активності білоруських збройних сил біля кордонів з Україною.

В американському ISW вважають малоймовірним вторгнення армії Білорусі до України.

Речник ДПСУ Андрій Демченко запевнив, що поки загрози нового вторгнення немає. Прикордонники посилено спостерігатимуть за ситуацією в Білорусі.

Секретар РНБО Олексій Данілов, оцінюючи загрозу нападу з території РБ, сказав, що якщо білоруси сунуться, то він їм "не заздрить".