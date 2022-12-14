"Є один нюанс": у Зеленського оцінили ймовірність нового наступу з Білорусі

Росія фактично взяла під контроль білоруську армію.
Ризику повторного наступу з боку Білорусі станом на зараз немає. Нинішня активність в РБ - інформаційна операція для дестабілізації України.
Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "РБК-Україна"
Як уточнив радник керівника Офісу президента, за його даними, наразі у Білорусі перебуває приблизно 12-15 тисяч росіян. І немає підстав вважати, що "у Білорусі може бути формований ударний кулак, як це люблять росіяни, які воюють в класичній радянській методології".
"Будемо відстежувати все, що відбувається в Білорусі, але на сьогодні треба спокійно ставитись, бо це більше інформаційна робота, щоб дестабілізувати Україну. Але є один нюанс - вони настільки не розуміють Україну, що вони нас не дестабілізують, а навпаки мобілізують", - висловився Подоляк.
Він наголосив, що українська сторона уважно стежить за тим, що відбувається на території Білорусі. І перекидання військ і техніки з полігонів, не є підставою для занепокоєння.
"Ми бачимо, що вони постійно ротують війська, тобто перекидають їх з одного полігону на інший, в тому числі та до кордонів України. Але ми бачимо, що вони перекидають, який обсяг техніки. Росія в Білорусь відправила перш за все протиракетну, протиповітряну техніку. Це не техніка для наступу, це не танки, не БТРи", - наголосив радник голови ОП.
Натомість, Подоляк вказав на те, що РФ фактично взяла під контроль білоруську армію і Путіну вкрай вигідно відкрити сухопутну операцію через Білорусь на території України.
Передусім, каже, щоб відтягнути з ключових напрямків певну кількість наших військовослужбовців, щоб перерозподілити навантаження на свої ділянки фронту і таким чином підвищити шанси на свій контрнаступ на Донецькому і Луганському напрямках.
"По-третє, вони (росіяни) тотально контролюють силову вертикаль Білорусі, в тому числі ССО місцеве, сили спеціального призначення. Крім того, вони постійно політично тиснуть на Лукашенка, доводячи йому, що якщо Росія програє, то він буде на лавці підсудних сидіти разом з представниками російської політичної еліти", - каже Подоляк.
Яка ситуація у Білорусі
Диктатор Лукашенко, який підтримує Путіна у війні проти України, 13 грудня доручив своїм підлеглим розпочати перевірку бойової готовності своєї армії.
Армія РБ у межах цієї перевірки також облаштовує мостові переправи через дві річки. Щоправда, вони розташовані далеко від українського кордону.
Також білоруси перекидають до прикордонної з Україною Брестської області підрозділ сил спеціальних операцій — 103 Вітебську окрему гвардійську повітряно-десантну бригаду.
Втім, США наразі не підтверджують активності білоруських збройних сил біля кордонів з Україною.
В американському ISW вважають малоймовірним вторгнення армії Білорусі до України.
Речник ДПСУ Андрій Демченко запевнив, що поки загрози нового вторгнення немає. Прикордонники посилено спостерігатимуть за ситуацією в Білорусі.
Секретар РНБО Олексій Данілов, оцінюючи загрозу нападу з території РБ, сказав, що якщо білоруси сунуться, то він їм "не заздрить".
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