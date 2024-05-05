Є одна країна, яка може змусити Путіна закінчити війну в Україні: у МЗС Польщі назвали її

Сікорський вважає, що війна в Україні не завершиться найближчим часом.

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський впевнений, що Китай може змусити Путіна закінчити війну в Україні.

Таку думку польський дипломат висловив в інтерв’ю BBC World, передає RMF 24.

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На його думку, війна в Україні може закінчитися лише тоді, коли Путін зрозуміє, що "ціна її продовження у вигляді людських життів і фінансових витрат є вищою за мету, яку він хоче досягти".

Сікорський вважає, що війна в Україні не завершиться найближчим часом, бо Путіну ще може знадобитися час, щоб це зрозуміти.

"Немає браку потенційних посередників – Туреччини, ООН. Китай міг би фактично змусити Путіна припинити цю війну. Але я не бачу жодних ознак того, що Путін хоче вести переговори", - наголосив Сікорський.

Він зауважив, що Євросоюз міг би збільшити військову допомогу Україні, підкресливши , що вартість загальної фінансової допомоги ЄС Україні навіть вища, ніж США.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Сікорський прокоментував можливість появи західних військ в Україні.

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