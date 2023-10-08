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"Є перелік об'єктів": Ігнат розповів про захист енергетичної та критичної інфраструктури ППО

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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"Є перелік об'єктів": Ігнат розповів про захист енергетичної та критичної інфраструктури ППО

Юрій Ігнат / Фото: АрміяInform

Системи ППО зосередяться на захисті енергетики та критичної інфраструктури.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що західні системи протиповітряної оборони зосередяться на захисті енергетичного сектора та об'єктах критичної інфраструктури.   

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

За його словами, ППО буде посилювати ті ж напрямки, що і минулого року. Ставка буде зроблена на об’єкти енергетики, в опалювальний сезон енергетично-паливного сектора у цілому, а також на стратегічні об'єкти держави та об'єкти критичної інфраструктури.

"Є цілий перелік об'єктів, які потенційно ворог, можливо, захоче уразити. Так само вже варто вносити до об'єктів критичної інфраструктури продовольчий сектор, адже по ньому росіяни б'ють", - додав Ігнат.

Нагадаємо, Юрій Ігнат заявив, що осінь та зима стануть рекордними за кількістю атак по Україні.

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Перегляди
25
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