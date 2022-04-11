Є перша партія бронежилетів: підприємство, яке евакуювали з Ірпеня, розпочало роботу

Є перша партія бронежилетів: підприємство, яке евакуювали з Ірпеня, розпочало роботу

Підприємство вже уклало контракти на постачання продукції.

Переміщене з Ірпеня підприємство на потужностях об’єкта в управлінні Фонду держмайна випустило першу партію бронежилетів.

Завдяки програмі релокації, евакуйоване підприємство продовжило роботу з виробництва захисної продукції для армії на потужностях об’єкта, який знаходиться на заході України.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

"Перші 500 бронежилетів 4 класу вже відправлені захисникам України, а планова потужність становить до 20 тисяч одиниць на місяць. Це безпека наших воїнів, які сьогодні боронять Україну",- заявила в. о ФДМУ Ольга Батова.

Підприємство вже уклало контракти на постачання продукції з Міністерством оборони України та Національною гвардією України та іншими військовими формуваннями щодо постачання бронежилетів та шоломів куленепробивних.

За декілька тижнів керівництво підприємства планує випуск першої партії куленепробивних армійських шоломів, наразі вживаються заходи для переміщення необхідного обладнання.

Разом з підприємством на нове місце переїхали 50 працівників, наразі встановлюється місцезнаходження решти робітників з Ірпеня та Ворзеля, всім буде запропоновано перевезення на нове місце роботи. Всього планується за місяць набрати штат 500 працівників – частину вже найняли з числа місцевих жителів.

Нагадаємо, станом на 5 квітня із зони бойових дій на безпечні території перевезли 178 підприємств.

Читайте також: