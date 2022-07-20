Є певні домовленості, але рішення - за партнерами: Зеленський про отримання ППО

За його словами, представники України не припиняють роботу, щоб отримати ефективну ППО.

Зброя, надана західними партнерами передусім сучасні реактивні системи залпового вогню, є надзвичайно ефективною в руках ЗСУ. Так само наші захисники потребують сучасних систем ППО, і переговори щодо отримання цих систем вже ведуться.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері 20 липня.

"Впевнений, що ви бачили, наскільки ефективна зброя, надана партнерами, передусім сучасні реактивні системи залпового вогню. Назва HIMARS стала для наших людей майже рідною – так само, як раніше Javelin чи NLAW, як "Стугна" чи "Нептун". І очевидно, що наступна така ж вагома назва з’явиться від сучасних систем протиповітряної оборони, які ми запитуємо в партнерів", – сказав Зеленський.

За його словами, представники України не припиняють роботу, щоб отримати ефективну ППО. І є вже певні домовленості щодо цього.

"Є певні успіхи, які дозволяють знищувати частину ракет, однак потрібна зовсім інша швидкість і масштаб захисту", – пояснив глава держави.

Проте Зеленський звернув увагу, що ці питання залежать політичних рішень, які можуть бути ухвалені в ключових столицях. Саме тому, за його словами, тема протиповітряної оборони стала ключовою сьогодні у виступі першої леді України перед Конгресом США.

"Це було вперше в історії, коли перша леді робить таке звернення до Конгресу, і, безперечно, це честь для України, для всіх наших людей.

Виступ був максимально практичним і щирим – фактично від імені всіх наших родин. Олена розповіла про жертв російського терору й про реальну можливість для наших американських друзів допомогти нам зупинити цей терор. Це може бути нашою спільною перемогою – українського й американського народів", – сказав Зеленський.

Президент висловив сподівання, що відповіді на запити України не забаряться. Він певен – російський терор має програти.