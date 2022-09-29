"Є певні кроки": міністр оборони розповів, чи буде в Україні додаткова мобілізація

Проте Україна вже робить певні кроки для для формування та підготовки резервів.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков сказав в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"У нас є Генштаб. Планування операцій та проведення на місцях – це командувачі за напрямами. Глобальний розвиток подій – це Валерій Залужний та весь Генштаб. Там сидять серйозні мужики, які прораховують на декілька ходів уперед, як ми реагуватимемо на ту чи іншу ситуацію на фронті. Зокрема, ми отримуємо дані розвідки. Є визначені кроки, зокрема, пов'язані з формуванням резервів, їхньою підготовкою", - пояснив Резніков.

Міністр оборони наголосив, що рішення про додаткову мобілізацію ухвалюватиме саме Генштаб ЗСУ. Резніков додав, що вже зараз у Великій Британії навчається до 30 тис. українських військових. У подальшому країни-партнери прийматимуть на навчання інших воїнів ЗСУ, зокрема і піхоту.

Нагадаємо, раніше радник Офісу президента Олексій Арестович повідомляв, що Україна може провести мобілізацію, якщо це знадобиться. В Україні проживають 40 млн людей, а тому армію можна збільшити на 5,5 млн військовослужбовців.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк додав, що Україна має достатньо резервів, щоб відповісти на мобілізацію в РФ.

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