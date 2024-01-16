“Є певні види озброєння”: експерт заінтригував версією знищення російського А-50 над Азовським морем

Знищення російського літака А-50 є складною комбінованою операцією ЗСУ із застосуванням засобів радіоелектронної боротьби.

Таку думку в ефірі телемарафону висловив директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Таких літаків у Росії мало

“По-перше, це дійсно серйозна перемога, тому що такі перемоги вже ввійдуть в історію цієї війни так само, як знищення крейсера “Москва”, як потоплення сучасного підводного човна, тепер знищення таких літаків. Це важливо, тому що таких літаків дійсно небагато. Кирило Буданов в інтервʼю для Financial Times каже, що їх 8. Це означає, що вони таки доремонтували той, який планували, тому що мало бути 9, але тепер цей пішов на дно. Це невелика кількість”, — каже експерт.

Він додав, що ці літаки дуже дорогі та оснащені дорогим важливим обладнанням.

“Наталія Гуменюк сказала, що це “очі” Росії, а я доповню і скажу, що це і “вуха”, і “нюх”. Тому що все, що відбувається у повітряному просторі і на землі під час польотів авіації, керується не просто диспетчерами, які можуть сидіти десь на території Росії. Піднімаються ці літаки, які керують, дають наведення на ціль, керують бортами, показують, де знаходяться українські літаки, де може бути наша ППО”, — прокоментував Мусієнко.

За його словами, такі літаки ворог застосовує приблизно щодня, їх перебуває різна кількість, переважно до 10 в повітрі: “До моменту знищення літака А-50 було чотири таких літаки, які злітали, і шість літаків Іл-22. Вони літають вздовж кордону з Україною і вздовж Азовського узбережжя. Вони керують всіма цими діями. Тому це дуже важливі комплекси”.

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Унікальність операції

Коментуючи унікальність цієї операції, експерт наголосив, що це вперше певні види озброєння комбіновано (це не F-16, як думають всі) були застосовані у взаємодії між собою.

“Я думаю, що Україна здійснила ривок за допомогою наших партнерів з точки зору застосування засобів радіоелектронної боротьби різних типів, який дав нам можливість, по-перше, витягнути ці літаки ближче до узбережжя території України, хоча ця територія тимчасово окупована, і далі здійснити комплекс, який призвів до їхнього знищення”, — зауважив Мусієнко.

“Там працював цілий комплекс, очевидно, це були іноземні комплекси і ближче, і далі, які дали можливість це реалізувати. Нещодавно президент України Володимир Зеленський говорив, що будуть хороші новини, натякаючи на засоби радіоелектронної боротьби”, — додав він.

Експерт нагадав, що 13 січня Повітряні сили офіційно повідомили, що частина ракет були знешкоджені засобами РЕБ.

Деталі — згодом

“Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вжив термін “знищення”, ніхто не сказав “збиття”. Тому що це комбінована операція. Я думаю, згодом ми дізнаємося деталі, там було багато чого цікавого, що дало можливість знищити ці літаки. Це ще один плюс в актив нашої боротьби, який оцінили всі в Україні, оцінять і в світі”, — зазначив директор Центру військово-правових досліджень.

Росіяни знову брешуть

Разом з тим, додав експерт, у росіян ще є Іл-22: “Це означає, що не варто розраховувати на те, що це одразу ж призведе до того, що Росія перестане застосовувати свою авіацію. Але це, звичайно, зменшення їхніх можливостей, потужностей. Вони будуть розраховувати на меншу кількість літаків. Я допускаю, що будуть діяти обережніше”.

Мусієнко звернув увагу на те, що росіяни в технічній документації зазначають, що ці літаки можуть “бачити” до 800 км: “А для чого йому (А-50 — Ред.) підлітали до українського узбережжя тоді? Отже, десь вони збрехали. Я думаю, що будуть літати на віддалі, будуть менше бачити, але все ж таки бачити будуть. Тобто це не означає, що вони повністю “осліпли”, на жаль. Перестрахуються, якісь дій будуть вживати”.

Розслаблятися не варто

Експерт також не виключає, що ворог припинить застосовувати аеродроми в окупованому Криму, а перебазуються десь на територію Росії: “До речі, я хочу зазначити, що є підстави вважати, що навіть склад з ракетами “Калібр”, який був в окупованому Криму, вони перемістили в Краснодарський край. Це може пояснювати, чому не так часто ворог застосовує саме ракети такого типу. Три чи чотири в ході цих масштабних обстрілів ворог застосував”.

Порівняно з минулим роком, це тенденція на зменшення, зазначив Мусієнко.

“Тому це створюватиме певні проблеми, але не треба розслаблятися, розуміючи, що такі цілі ще є і ще є, по чому працювати”, — резюмував він.

Нагадаємо, 14 січня Повітряні сили знищили російські літаки А-50 та Іл-22 над Азовським морем. Зокрема, Іл-22 не підлягає відновленню.

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