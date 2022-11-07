"Є план Б": в "Укрзалізниці" повідомили, як їздитимуть потяги у разі блекауту

Росіяни обстрілюють енергетичну інфраструктуру України.
"Укрзалізниця" може перейти до використання дизельних локомотивів у разі нових масованих російських обстрілів на об’єкти енергетичної інфраструктури України.
Про це повідомив голова правління "УЗ" Олександр Камишін у своєму Twitter.
"Коли росіяни обстрілюють нашу енергетичну інфраструктуру, ми переходимо на дизельні локомотиви та продовжуємо бігти. У нас завжди є "план Б", – зазначив посадовець.
Steam loco sounds like a music, isn’t it? pic.twitter.com/HlXCR5TqUi— Alexander Kamyshin (@AKamyshin) November 6, 2022
Що із залізницею в Україні під час обстрілів РФ
17 жовтня, попри атаки РФ, усі поїзди "Укрзалізниці" вирушили з Києва за графіком. Крім того, пасажири, які запізнилися на потяги через повітряну тривогу, могли сісти на наступний поїзд того ж напрямку.
31 жовтня в "Укрзалізниці" повідомляли, що російські обстріли пошкодили залізничну мережу живлення. Тоді було виведено у роботу тепловози.
Крім того, 6 листопада окупанти РФ потужно обстріляли Сумщину і через пошкоджену російськими обстрілами інфраструктуру було закрито перегон “Ворожба — Білопілля”. Низка потягів затримувалися та змінювали розклад. Для людей організували розвезення автобусами.
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