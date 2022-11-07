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"Є план Б": в "Укрзалізниці" повідомили, як їздитимуть потяги у разі блекауту

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
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"Є план Б": в "Укрзалізниці" повідомили, як їздитимуть потяги у разі блекауту

Фото: УНІАН

Росіяни обстрілюють енергетичну інфраструктуру України.

"Укрзалізниця" може перейти до використання дизельних локомотивів у разі нових масованих російських обстрілів на об’єкти енергетичної інфраструктури України.

Про це повідомив голова правління "УЗ" Олександр Камишін у своєму Twitter.

"Коли росіяни обстрілюють нашу енергетичну інфраструктуру, ми переходимо на дизельні локомотиви та продовжуємо бігти. У нас завжди є "план Б", – зазначив посадовець. 

Що із залізницею в Україні під час обстрілів РФ

17 жовтня, попри атаки РФ, усі поїзди "Укрзалізниці" вирушили з Києва за графіком. Крім того, пасажири, які запізнилися на потяги через повітряну тривогу,  могли сісти на наступний поїзд того ж напрямку. 

31 жовтня в "Укрзалізниці" повідомляли, що російські обстріли пошкодили залізничну мережу живлення. Тоді було виведено у роботу тепловози.

Крім того, 6 листопада окупанти РФ потужно обстріляли Сумщину і через пошкоджену російськими обстрілами інфраструктуру було закрито перегон “Ворожба — Білопілля”. Низка потягів затримувалися та змінювали розклад. Для людей організували розвезення автобусами.

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Дата публікації
Перегляди
107
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