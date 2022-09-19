"Є погані новини для пропагандистів": у Зеленського відреагували на "референдуми" на Донеччині та Луганщині

Донецька та Луганська області не приєднаються до Росії, оскільки таких "референдумів" ніхто у світі не визнає.
Проведення таких фікцій нічого не означатиме ні для України, ні для західних партнерів.
Про це написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
"Ru-пропагандисти закохані в "референдуми" як панацею. Маю для них погані новини. Є глобальний консенсус та міжнародне право. Воно однозначне: Донецьк, Луганськ, Крим – це Україна . Будь-які спроби перефарбувати прапори – фікція, що нічого не змінить ні для нас, ні для партнерів", - наголосив Подоляк.
Зазначимо, що раніше лідери бойовиків так званих "Л/ДНР" заявили про ймовірні референдуми за приєднання до РФ.
Ru-пропагандисти закохані в «референдуми» як панацею. Маю для них погані новини. Є глобальний консенсус та міжнародне право. Воно однозначне: Донецьк, Луганськ, Крим – це . Будь-які спроби перефарбувати прапори – фікція, що нічого не змінить ні для нас, ні для партнерів.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 19, 2022
Нагадаємо, російські окупанти в Харківській області планували 1-7 листопада провести псевдореферендуми.
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