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"Є погані новини для пропагандистів": у Зеленського відреагували на "референдуми" на Донеччині та Луганщині

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"Є погані новини для пропагандистів": у Зеленського відреагували на "референдуми" на Донеччині та Луганщині

Скриншот з відео

Донецька та Луганська області не приєднаються до Росії, оскільки таких "референдумів" ніхто у світі не визнає.

Проведення таких фікцій нічого не означатиме ні для України, ні для західних партнерів. 

Про це написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. 

"Ru-пропагандисти закохані в "референдуми" як панацею. Маю для них погані новини. Є глобальний консенсус та міжнародне право. Воно однозначне: Донецьк, Луганськ, Крим – це Україна . Будь-які спроби перефарбувати прапори – фікція, що нічого не змінить ні для нас, ні для партнерів", - наголосив Подоляк. 

Зазначимо, що раніше лідери бойовиків так званих "Л/ДНР" заявили про ймовірні референдуми за приєднання до РФ. 

Нагадаємо, російські окупанти в Харківській області планували 1-7 листопада провести псевдореферендуми.

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