Є поранені: Синєгубов розповів, які райони Харківщини обстрілювали росіяни за добу

Українські військові прогнали російських окупантів із низки населених пунктів Харківської області, за що загарбники мстять і обстрілюють звільнені райони.

Цієї ночі обстрілів Харкова та населених пунктів Харківщини не зафіксовано.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Натомість протягом минулої доби, 13 вересня, ворог обстрілював населені пункти Ізюмського, Куп'янського та Чугуївського районів Харківської області. На жаль, є поранені.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, у результаті обстрілів до лікарні госпіталізували одного мешканця Ізюмського району, 1 – в Куп'янському, 1 – в Чугуївському.

"На Харківщині триває операція з деокупації області. Звільнено понад 300 населених пунктів, де проживає близько 150 тис. людей", - написав Синєгубов.

За його даними, на звільнені території поступово повертається нормальне життя. Тривають роботи з розмінування та відновлення критичної інфраструктури, люди, які майже пів року провели в окупації, отримують гуманітарну допомогу.

"Дякуємо ЗСУ, віримо в наших військових та спільно працюємо на нашу остаточну перемогу!", - підсумував він.

За добу від 13 до 14 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїздів, з яких:

6 – на ліквідацію пожеж, у т.ч. 0 – спричинених військовими діями.

5 – на аварійно-рятувальні роботи,

11 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам,

1 – на ліквідацію наслідків ДТП,

4 – інші виїзди.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 105 ворожих вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, на звільненій території Харківщини виявлено тіла людей зі слідами катувань.

Як повідомлялося, голова ОВА розповів про звільнені населені пункти Харківщини.

Читайте також: