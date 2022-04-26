"Є позитивні сигнали": Єрмак про зустріч представників 40 країн на авіабазі в Німеччині

Міністри оборони 40 держав світу зібрались на авіабазі Рамштайн у Німеччині, щоб обговорити підтримку України у війні з РФ.
Наразі звідти уже лунають позитивні сигнали.
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
"У перемогу України вірять і для її досягнення готові докласти реальних зусиль. Як сказав міністр оборони США Ллойд Остін, вони "зрушать небо і землю" для підтримки України. Цивілізований світ об‘єднався навколо нашої сміливості у війні за свободу з чистим злом", - написав Єрмак.
Нагадаємо, в тимчасово окупованому Криму вихователів змушують розповідати дітям про "спецоперацію" в Україні та малювати плакати з рашистською символікою "Z".
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