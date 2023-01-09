Є позитивний та негативний сценарії: військовий експерт оцінив можливість звільнення Криму до кінця року

Військовий експерт Олександр Коваленко оцінив можливість виходу України на кордони 1991 року до кінця 2023 року за двох сценаріїв - негативного і позитивного.

Про це він розповів в інтерв'ю "УНІАН".

Так, за його словами, за позитивного сценарію Україна звільнить усі окуповані РФ території до кінця цього року.

"Завжди є або позитивний сценарій, або негативний. Позитивний сценарій – це, звичайно ж, вихід до кордонів 1991 року до кінця 2023 року", - наголосив експерт.

Водночас Коваленко також зазначив, що є і негативний сценарій розвитку подій на фронті. "Я не виключаю, що за негативного сценарію ми можемо звільнити материкову частину України до кінця 2023 року. З півостровом Крим історія може перенестися на 2024 рік", - сказав він та пояснив, у чому полягає негативний сценарій.

"Але є і негативний. У чому він полягає? Ми на самому початку говорили з вами про підготовку умов для контрнаступу, які можуть тривати три-чотири-п'ять місяців, як на Харківщині і на правобережній Херсонщині. І ми проговорювали питання того, що на Луганщині ці умови готові, але не вистачає кількох факторів, щоб реалізовувати контрнаступальні дії. Якщо ми говоримо про Запорізьку область, цей процес зараз відбувається, як і на лівобережній Херсонщині. Тобто все перебуває у процесі, два-три місяці і, можливо, щось ще реалізується, подивимося", - повідомив Коваленко.

За його словами, звільнити окуповані 2014 року території буде важче, оскільки лінія оборони РФ там буде гальмувати контрнаступ ЗСУ.

"У нас сім локацій, які треба звільняти: лівобережна Херсонщина, частина Запорізької області, Луганщина, окупована у 2022 році та окупована у 2014-му, Донеччина, окупована у 2022 році та обмежено окупована у 2014 році, та тимчасово окупований півострів Крим. Якщо ми зможемо скомбінувати звільнення Луганщини 2022 року, звільнення лівобережної Херсонщини та Запоріжжя – фактично це може статися до середини літа, то виникає питання, що з територіями, окупованими у 2014 році. Там повинен бути зовсім інший сценарій і зовсім інша підготовка. Лінія оборони, яку вони формували роками, матиме свій гальмівний вплив на наш контрнаступ. І вихід до адміністративного кордону з тимчасово окупованим півостровом Крим – це теж свого роду елемент впливу. Планомірне знищення об'єктів інфраструктури російських окупантів на півострові та знищення Кримського мосту, щоб повністю нівелювати логістику (сценарій як з Антонівськими мостами на Херсонщині), займе певний період часу. У контексті всіх цих локацій ми виходимо на 2024 рік", - додав військовий експерт.

Прогнози щодо звільнення Криму

Нагадаємо, що за прогнозами військових, експертів та політиків, 2023 рік має стати вирішальним у війні Росії проти України. Так, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомляв, що вже в травні 2023 року Україна звільнить окупований РФ Крим. За його словами, це відбудеться комбінованим шляхом - військовою силою та дипломатією.

Відомий американський політолог, директор центру розвитку демократії у Стенфордському університеті Френсіс Фукуяма також спрогнозував, що ЗСУ 2023 року дійсно можуть звільнити Крим. Він вважає звільнення Криму 2023 року цілком імовірним. Це станеться після того, як ЗСУ деокупують Запорізьку та Херсонську області.

Колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес вважає, що Україна повністю звільнить Крим влітку. "Я очікую, що до серпня вони звільнять Крим", - підсумував він.

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