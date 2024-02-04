"Є правильні положення": ветеран війни про новий мобілізаційний законопроєкт

Ветеран війни Юрій Гудименко назвав положення у новому законопроєкті про мобілізацію, які він вважає правильними, та зазначив, що новий законопроєкт видається йому системним.

Про це він розповів в інтерв'ю Radio NV.

"Наприклад, нарешті можна казати про штрафні санкції для ухилянтів. Вони будуть схожими, наприклад, до того, що було з людьми, які не платили аліменти. Тому що раніше бути ухилянтом було суттєво вигідніше, ніж бути неплатником аліментів", - зазначив він.

Ветеран війни також підтримує пропозицію скасувати строкову службу, запровадивши замість неї базову військову підготовку для всіх військовозобов'язаних чоловіків і для жінок за бажанням.

Він також прокоментував зниження мобілзаційного віку від 27 до 25 років.

"Я не думаю, що зниження на два роки якось поверне в інший бік, не можна буде говорити, мені здається, про омолодження армії. Але можна буде говорити про те, що процес старіння трошки буде повільніший", - резюмував Юрій Гудименко.

Нагадаємо, у Міноборони пояснили нюанси мобілізаційного проєкту щодо ухилянтів.

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