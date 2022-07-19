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Є "прильоти" і багато постраждалих: росіяни продовжують атакувати Миколаївщину (фото)

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Є "прильоти" і багато постраждалих: росіяни продовжують атакувати Миколаївщину (фото)

Фото: Ганна Замазєєва

Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину.

Зранку 19 липня зафіксовані "прильоти" по житловим будинкам приватного сектору одного з районів Миколаєва. Є постраждалі мирні люди.

Про це повідомила очільниця облради Ганна Замазєєва

У результаті обстрілів Миколаєва пошкоджено будинки. Також поранення отримали жінка і чоловік.

Крім того, під обстріли потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. "Прильоти" зафіксовані у Галіцинівській, Широківській та Березнегуватській громадах. Під обстрілами населенні пункти на лінії розмежування.

Загалом же за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 29 людей. Дітей серед постраждалих немає.

Усіх постраждалих госпіталізували до медзакладів, де вони отримують необхідну допомогу.

"Станом на сьогоднішній ранок в миколаївських лікарнях перебуває 329 громадян, які постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 94 постраждалих отримали допомогу амбулаторно", - додала Замазєєва.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти понеділка, 18 липня, під час оголошеної повітряної тривоги у Миколаєві пролунали вибухи.

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