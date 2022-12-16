Є проблема, про яку ru-генерали не скажуть: Подоляк розповів, як українці руйнують плани кремля

Радник голови Офісу президента зазначив, що "у Москві люблять понти".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що в Росії є проблема, про яку ru-генерали не скажуть.

Про це він написав у Twitter.

"Москва любить понти. Повторний наступ, взяття Києва, висадка на Марсі. Імперці-корупціонери люблять тішити своє его в золотих коридорах Кремля, віддаючи накази військовим. Та є проблема, про яку ru-генерали не скажуть: ці плани неможливо імплементувати. Українці не дозволять", - наголосив він.

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Нагадаємо, Михайло Подоляк закликав світ прискорити передавання Україні систем ППО. Свою заяву він зробив на тлі масованого ракетного удару по Україні 16 грудня.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські військові завдали масованого ракетного удару по Україні. Окупанти випустили понад 60 ракет. Внаслідок обстрілів у багатьох населених пунктах зникло електропостачання, тепло й вода. Окрім того, відомо про двох загиблих у Кривому Розі. Ще щонайменше 12 людей зазнали поранень, серед них - троє маленьких дітей.

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