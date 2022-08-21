Є ризик витоку радіації: в "Енергоатомі" розповіли про ситуацію на Запорізькій АЕС

Станом на ранок, 21 серпня 2022 року, Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

Вчора російські війська обстріляли перехід для персоналу зі спецкорпусів до енергоблоків, внаслідок чого об'єкт пошкоджений.

Про це повідомляє "Енергоатом".

"20 серпня внаслідок обстрілів пошкоджень зазнала одна з перехідних галерей, якою персонал іде зі спецкорпусів до енергоблоків (естакада), в будівлі вибиті вікна", — йдеться у повідомленні.

В "Енергоатомі" зазначили, що український персонал станції продовжує працювати і докладати всіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень.

"ЗАЕС досі окупована і контролюється російськими військовими. З огляду на те, що дії загарбників передбачити неможливо, загроза фізичній безпеці станції залишається", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 4 березня російські війська захопили Енергодар Запорізької області — місто, в якому розташована АЕС, саму станцію обстріляли. 21 липня стало відомо, що російські окупанти розмістили військову техніку, вибухівку та зброю вже в машинній залі енергоблока АЕС.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Запорізька атомна електростанція повністю вийшла з-під контролю агенції, принципи ядерної безпеки на станції порушені. 11 серпня російські військові чотири рази обстріляли Запорізьку атомну електростанцію.

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