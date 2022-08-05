"Є ризики розпилення радіоактивних речовин": окупанти вдруге за день обстріляли Запорізьку АЕС

Російські війська ввечері 5 серпня вдруге за день обстріляли Запорізьку атомну електростанцію з реактивних систем залпового вогню. Три "прильоти" зафіксовані на майданчику біля одного з енергоблоків.

Наразі постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Про це повідомили в "Енергоатомі".

"Ввечері 5 серпня російські терористи вдруге обстріляли Запорізьку атомну електростанцію з РСЗВ. Три "прильоти" зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор", – йдеться в заяві.

Там наголосили, що загарбники серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об’єднаний допоміжний корпус. Тож є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Високою є пожежна небезпека.

"Перед обстрілами представники "Росатома" поспіхом покинули станцію. Ймовірно, вони знали, що готується атака", – зазначили в "Енергоатомі".



Український персонал ЗАЕС перебуває на місці і виконує усі заходи із забезпечення ядерної й радіаційної безпеки, а також ліквідовує наслідки пошкоджень.

Нагадаємо, цього ж дня російські війська обстріляли ЗАЕС, влучивши у високовольтну лінію зв’язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС.

Росіяни влаштували на Запорізькій АЕС чергову провокацію з обстрілами

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