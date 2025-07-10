Є шанс уникнути в'язниці: військовим дозволили повернутися з СЗЧ без наслідків — але не всім

Військовим дозволили повернутися з СЗЧ без наслідків

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Державне бюро розслідувань нагадало, що до 30 серпня 2025 року в Україні діє спрощений механізм повернення військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військову частину.

Деталі розповіли у пресслужбі ДБР.

Цю можливість запровадили відповідно до закону, підписаного президентом 8 травня. Документ дає шанс військовим, які скоїли самовільне залишення частини (СЗЧ) уперше, поновити службу без притягнення до кримінальної відповідальності.

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У ДБР зазначають, що після повернення до частини військовослужбовцям відновлюється грошове, продовольче, речове та інше забезпечення. Звільнення від кримінальної відповідальності може відбутися за рішенням суду.

Спрощений порядок також охоплює тих, хто залишив місце служби в період із 29 листопада 2024 року до моменту набрання чинності законом.

ДБР закликає не зволікати: скористатися механізмом повернення можна лише до 30 серпня.

Алгоритм повернення після СЗЧ або дезертирства

Якщо СЗЧ вчинене після 10.05.2025 і тривало до 3 діб:

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Кримінальне провадження не порушується, але військовослужбовець несе адміністративну відповідальність за ст. 172-11 КУпАП.

Повернення здійснюється до своєї частини або, у разі неможливості, — через БРЕЗ.

Відновлюється забезпечення — грошове, продовольче, речове.

Якщо СЗЧ тривало понад 3 доби, вчинене до набрання чинності законом, і військовий добровільно прибуває до 30.08.2025:

Кримінальне провадження порушується або триває раніше порушене.

Військовий прибуває до частини, висловлює готовність служити, і командир поновлює службу протягом 72 годин.

Відновлюються виплати, забезпечення, пільги та соціальні гарантії.

Альтернативний шлях:

Звернення через застосунок “Армія+” до командира частини та отримання письмової згоди на продовження служби. Подача клопотання до прокурора, ДБР, Нацполіції або суду. Суд звільняє від кримінальної відповідальності. Військовий надає рішення суду командиру та повертається до служби.

Якщо СЗЧ повторне або військовослужбовець не бажає повертатися:

Порушується кримінальне провадження, військового оголошують у розшук.

Затримання, суд, запобіжний захід, обвинувальний акт.

Покарання — від 5 до 10 років позбавлення волі.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що деякі громадяни можуть оформити відстрочку від мобілізації автоматично за допомогою застосунку “Резерв+”.

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