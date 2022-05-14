"Є шанс": Верещук розповіла про евакуацію важкопоранених захисників з "Азовсталі"

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук провела зустріч із рідними українських захисників, які зараз перебувають на "Азовсталі" у Маріуполі.

Вона зазначила, що родичі важкопоранених українських захисників просять врятувати їхніх рідних.

Про це міністерка сказала у суботу, 14 травня, під час телемарафону.

Верещук наголосила, що наразі українська влада намагатиметься вивести поранених захисників.

Фото: Офіс Президента України

"Є шанс. І ми зараз над цим постійно працюємо. Йдеться про важкопоранених, яким необхідна допомога уже. Ми звернулись до лідерів країн, представників ООН та "Червоного хреста", бо це їхній обов'язок відкрити гуманітарний коридор. Також ми звернулись до представників РФ: вбивати беззахисних важкопоранених - це злочин ХХІ століття і я дуже сподіваюсь, що вони нас почують", - сказала Верещук.

Фото: Офіс Президента України

Міністерка також додала, що українська влада готується підписати документ про евакуацію з "Азовсталі". Він може бути укладеним за посередництвом Китаю або Туреччини. Також його повинні підписати представники "Червоного хреста". Вона зазначила, що саме ця організація повинна забезпечити вихід українських захисників гуманітарним коридором.

Фото: Офіс Президента України

"Турецька сторона могла б дійсно бути посередником у питаннях екстракції. Ми зараз говоримо про важкопоранених і це питання до міжнародного комітету "Червоного хреста". Якщо Туреччина зможе бути посередником - це добре, якщо влада Китаю зможе на це вплинути - це теж добре", - сказала Верещук.

Фото: Офіс Президента України

Вона додала, що зараз евакуація з "Азовсталі" відбувається дуже складно. Також Верещук закликала не використовувати проблему "Азовсталі" у політичній меті.

Фото: Офіс Президента України

Фото: Офіс Президента України

Фото: Офіс Президента України

Фото: Офіс Президента України

Фото: Офіс Президента України

Фото: Офіс Президента України

Фото: Офіс Президента України

Фото: Офіс Президента України

Фото: Офіс Президента України

Фото: Офіс Президента України

Фото: Офіс Президента України

Фото: Офіс Президента України

Фото: Офіс Президента України

Фото: Офіс Президента України

Нагадаємо, віцепрем'єрка ­– міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що станом на 14 травня держава веде перемовини щодо евакуації 60 осіб із "Азовсталі". Це важкопоранені та медики.

Ці переговори дуже складні і до них залучають впливових посередників, повідомляв президент Володимир Зеленський.

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