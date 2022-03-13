"Є списки зрадників": голова Миколаївської ОДА пригрозив поплічникам окупантів "народним гнівом"

Зрадників не багато, каже Кім, але вони є.

Кожного поплічника російських окупантів буде серйозно покарано. Наразі працюють над списками зрадників.

Про це заявив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

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Голова ОДА запевнив, що українські захисники "виб'ють окупантів і звільнять кожне село". Також Кім попередив тих, хто "має намір просунутися соціальними сходами".

"Списки зрадників, їх не багато, але вони є. Готуються допомагати окупантам, телефонують і розказують. Ми вже формуємо. У мене купа людей, які у своїх регіонах, кажуть: "Я знаю, кого розстріляти. Я наведу порядок, я знаю цю мерзоту." Я вам кажу, не треба цього робити. Тобто, це не ЗСУ буде робити, а народний гнів буде робити з тими, хто допомагає чи сприяє окупантам", - заявив він.

Нагадаємо, у Миколаївській області окупанти розбомбили будинки, є постраждалі.